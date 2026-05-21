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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為190元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.64元下修至3.56元，其中最高估值8.75元，最低估值2.84元，預估目標價為190元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值8.75(8.75)10.7913.6910.54
最低值2.84(2.84)4.528.2710.54
平均值4.3(4.35)6.8210.5710.54
中位數3.56(3.64)6.669.7310.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值19,918,00022,537,00025,051,53026,866,000
最低值11,999,00013,520,00017,207,00026,866,000
平均值13,744,93017,282,81022,261,84026,866,000
中位數12,475,00015,704,00024,527,00026,866,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS731,3311,041,4651,589,4722,454,597
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,992,80811,064,85211,965,57413,065,155

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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