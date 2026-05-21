鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為190元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.64元下修至3.56元，其中最高估值8.75元，最低估值2.84元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.75(8.75)
|10.79
|13.69
|10.54
|最低值
|2.84(2.84)
|4.52
|8.27
|10.54
|平均值
|4.3(4.35)
|6.82
|10.57
|10.54
|中位數
|3.56(3.64)
|6.66
|9.73
|10.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19,918,000
|22,537,000
|25,051,530
|26,866,000
|最低值
|11,999,000
|13,520,000
|17,207,000
|26,866,000
|平均值
|13,744,930
|17,282,810
|22,261,840
|26,866,000
|中位數
|12,475,000
|15,704,000
|24,527,000
|26,866,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|731,331
|1,041,465
|1,589,472
|2,454,597
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,992,808
|11,064,852
|11,965,574
|13,065,155
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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