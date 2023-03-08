美國正放行太陽能板進口？相關中國企業這樣回覆

市場傳出美國政府開始放行中國太陽能板進口的消息，對此中國相關企業表示，從去年第 3 季起都正常了，機構對太陽能板清關情況也持較樂觀態度。

據《路透》報導，美國白宮乾淨能源高級顧問 John Podesta 周一（6 日）在休士敦 CERAWeek 能源會議場邊說：「現在有了更明確的指引，我們看到更多貨物正在通過。」但他未具體說明太陽能板清關數量。

美國海關和邊境保護局在去年 6 月 21 日和 10 月 25 日扣押 1,053 批太陽能設備，對中國多家光電設備製造商產生一定影響。

美國政府是否正在放行中國太陽能板，天合光能 (688599-CN) 相關負責人周二接受《第一財經》採訪時表示，「我們美國通關一直是相對順利的，從去年第 3 季開始都正常了。近期也都還順利，沒有說特別感覺怎樣（變化）。」

晶科能源 (688223-CN) 相關負責人也說，「從去年年底開始就已經有所好轉了」，暫時沒更多消息可對外揭露。

事實上，去年年底晶科能源就曾向投資人說明過美國市場出貨情況。當時該公司說：「當前向美國市場供給出現一定好轉信號，持續順利通關仍有賴於公司供應鏈溯源持續推進。長期來看，美國及全球市場需求依然向好，公司將結合完善的海外供應鏈和一體化產能布局，積極推進相關工作。」

另一家 A 股上市的光電零件製造商相關負責人則透露：「去年的時候，出現過別的企業（同行）好像因為這個問題被扣押過一些貨，但是這個也不是誰（哪家企業）都能完全跑通，不便多交流。」

機構對太陽能板清關情況也持較樂觀態度。「在 UFLPA（防止強迫維吾爾人勞動法）等政策的限制下，2022 年美國電池組件進口受阻，致使光伏供應鏈嚴重短缺，部分公用事業規模光伏項目被推遲。」華創證券進一步表示，展望 2023 年，隨著中企對 UFLPA 規則理解的加深，清關流程有望逐漸跑通。而美國作為傳統組件高價地區，需求改善將進一步提升組件製造商獲利。

華福證券則說：「美國通關政策開始邊際放鬆，自從 2022 年 12 月初美國海關釋放第一批因 UFLPA 政策而扣押的光伏電池組件起，多家龍頭企業被扣組件相繼被釋放，對美出貨量有明顯的恢復，且 2023 年出貨目標均有近翻倍增長。」