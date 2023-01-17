基金經理看好2023年金價走勢 中國春節需求帶來近期利多

金價自去年 11 月以來已上漲超過 16%，紐約黃金期貨價格已站上每盎司 1900 美元上方，根據 HANetf 分析師在去年 11 月所做的調查，有 89% 的基金經理人計畫 2023 年增持黃金，看好新一年走勢。

載至周二 (17 日)13:13，黃金價格報每盎司 1911 美元，自今年年初以來也已上漲逾 5%。

調查顯示，基金經理將央行對黃金的需求，視為貴金屬的主要看漲因素。 世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，去年截至第三季末，各國央行購買黃金 673 噸，為 1967 年以來單年累計購買量最多的一年。

調查顯示，83% 的管理者預計央行在新的一年，仍將繼續購買黃金。

調查進行時，黃金價格接近兩年低點，根據調查，基金經理表示，這些價格代表了一個有吸引力的長期切入點。

HANetf 的 ETF 研究主管 Tom Bailey 在報告中指出，當前的情況顯示，許多對黃金的負面情緒已經過去，市場預計聯準會放慢升息腳步，美元的強勢有所回落，將為金價提供緩解，並可能導致投資需求回升。

歐洲 AuAG ESG Gold Mining ETF 投資組合經理兼創建人 Eric Strand 表示，黃金可能正處於新牛市的起漲點，他預計金價將在 2023 年上漲 20%。

與此同時，做為黃金最大消費市場的中國，也正因春節將至，實物黃金的需求激增。

據中國央視財經報導，深圳水貝是中國大陸最大的黃金珠寶交易集散地，吸引了不少黃金採購商前來進貨。年前採購商紛紛加大採購量。不少黃金批發門店的金飾金幣等品種，都出現了不同程度的缺貨。

中糧祈德豐商貿衍生品部副總監張盈盈指出，中國春節是傳統的實物黃金消費旺季，實物黃金消費的複甦能夠在一定程度上，對黃金價格帶來支撐及利多。