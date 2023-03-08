〈貴金屬盤後〉鮑爾拋加速升息可能性 黃金期貨重挫近2% 

黃金期貨周二 (7 日) 重挫近 2%，收在逾一周低點，主因是聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證時表示，為了壓制通膨，不排除更激進升息，帶動美元勁揚並打壓貴金屬。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 34.60 美元或 1.9%，報每盎司 1820 美元，是 2 月 24 日以來最低。

鮑爾周二赴參議院銀行委員會聽證會時表示，Fed 可能必須升息超過預期，以回應近期強勁的數據，而且也準備好，當未來資訊顯示需要更強力的措施控制通膨時，能採取更嚴厲的措施。

Heraeus 貴金屬資深交易員 Tai Wong 說：「鮑爾直接提及『更快收緊』，就算附帶『如果有必要』作為緩和，仍然讓貴金屬族群在美元飆升的情況下飽受壓力。」

美元指數周二上漲逾 1%。美元升值，代表海外買家須以更高成本買進同樣的黃金。美股三大指數普遍下跌。

美國將在周五公布 2 月非農就業報告，Exinity 首席市場分析師 Han Tan 說，如果顯示美國勞動力市場依然充滿韌性，可能為美國更高利率奠定基礎，並且扭轉黃金本月至今的漲勢。

黃金雖然是避險工具，但是在升息環境中，投資魅力受到打壓，理由是黃金本身不孳息。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說：「鮑爾的證詞證明黃金的致命弱點仍然是 Fed。隨著通膨震撼和歐洲戰爭已經讓購買黃金的理由淡去，在面對 Fed 進一步升息即將來臨的情況下，貴金屬仍缺乏可以讓投資人信心轉為正面的即刻驅動力。」

Wolfpack 資本投資長 Jeff Wright 說，對追蹤 Fed 和利率影響的人來說，鮑爾的證詞並非完全令人驚訝。他說，隨著 3 月轉為升息 2 碼 (50 個基點) 的可能性升高，未來升息可能更激進而持久，黃金因而下跌。

Wright 認為，依據鮑爾的證詞，黃金可能很快就會跌到每盎司 1800 美元，目前支撐價位的因素不多，大家都在觀望。

Zaner Metals LLC 和 Tornado Precious Metals Solutions 高級金屬分析師 Peter Grant 則說：「黃金市場的焦點仍然完全集中在貨幣政策預期的起伏，以及此因素導致的利率和美元走勢上。然而，如果單靠升息仍無法遏制通膨的情形愈來愈明顯，黃金可能會因為頑強的通膨預期和經濟衰退風險加劇而上漲。」

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