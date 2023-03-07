中國今年財政赤字增加人民幣5,100億 為何都由中央政府負擔？

中國今年財政赤字增加人民幣（下同）5,100 億元，且都由中央政府負擔，原因是目前地方政府償債壓力較大，中央政府適度增加槓桿，加強宏觀調控，適當減輕地方壓力。

據《第一財經》報導，中國十四屆全國人大一次會議各代表團周一（6 日）舉行代表小組會議，審查《關於 2022 年中央和地方預算執行情況與 2023 年中央和地方預算草案的報告》。今年中國一般公共預算擬安排赤字為 3.8800 兆元，較去年增加 5,100 億元。其中中央財政赤字為 3.1600 兆元，透過發行公債填補缺口，較去年增加 5,100 億元。地方財政赤字為 7,200 億元，金額持平，透過發行地方政府一般債券支應。

今年財政赤字較去年增加 5,100 億元，體現積極財政政策加力，且預算報告顯示，今年新增的 5,100 億元財政赤字，均由中央財政承擔，地方財政赤字並未增加，做法與往年不同。

一般來說，中國財政赤字增加時，中央和地方財政赤字規模都會有所增加，但以中央為主。比如，2020 年中國財政赤字增加 1 兆元，其中中央增加 9,500 億元，地方增加 500 億元；2019 年全國財政赤字增加 3,800 億元，其中中央增加 2,800 億元，地方增加 1,000 億元。

為何今年財政赤字均由中央財政負擔？對外經濟貿易大學教授毛捷說，目前地方政府償債壓力較大，而中央財政相對債務負擔較小。因此，出於防範風險考慮，今年中央政府有意增加中央財政赤字規模。

中央財經大學教授溫來成說，目前地方政府債務餘額明顯比中央政府多，一些地方政府還本付息壓力較大。今年財政赤字增量均由中央財政負擔，體現中央與地方調整財政關係，中央政府加強宏觀調控，適當減輕地方壓力。

「今年新增赤字 5,100 億元，全部是中央赤字，通過國債發行彌補，這實際上就是中央更多地加槓桿、轉移支付給地方以緩解地方壓力和防範債務風險的體現。」粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆則說。

財政部的數據顯示，截至去年底，中央財政公債餘額約為 25.87 兆元，全國地方政府債務（不含隱性債務）餘額為 35.06 兆元。

上海財經大學教授鄭春榮說，去年地方財政收入（含地方政府性基金收入）明顯減少，一些地方收入降幅較大。雖然今年整體經濟可望復甦，但各地成長步伐不一，此時中央政府適當增加中央財政赤字，有助於發揮中央財政宏觀調控功能，促進各區域經濟和財政協調發展。