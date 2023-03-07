美參院將於周二公布針對TikTok等企業的兩黨立法

美國參議院情報委員會發言人周一 (6 日) 表示，委員會主席華納 (Mark Warner) 將於美東時間周二 (7 日) 下午公布一項兩黨法案，將賦予美國總統權力，以因應 TikTok 和類似企業帶來的威脅。

華納將在美東時間周二 (7 日) 下午三點，和南達科他州共和黨參議員圖恩 (John Thune) 一同召開記者會，兩人是該項立法的主要共同發起人。

據了解，上述立法的具體文本尚未公布，但華納上周末表示，該法案不是只有針對字結跳動旗下 TikTok 而已，必須有一套系統性的方法，確保能在必要時禁止外國技術進入美國。

華納表示：「TikTok 是其中一個潛在目標，它們從美國人那裡獲取數據，未確保資料安全。但讓我更擔心的是，它可能是一種政宣工具，你看到的影片可能會引發意識形態問題。」

就在華納提出的立法的一周前，眾議院外交事務委員會通過一項授權拜登在美國禁止 TikTok 的提案，該項立法議案最終以 24 票同意、16 票反對獲得共和黨支持，但沒有民主黨人進行投票。

在眾院提出的法案被稱為《嚇阻美國科技對手法》(Deterring America"s Technological Adversaries, DATA)，要求總統對總部設在中國或由中國控制的企業實施廣泛制裁。該法案仍須獲得眾議院進行全體表決，並提交給由民主黨控制的參議院。