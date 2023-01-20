ECB行長拉加德：中國重新開放將推升通膨

歐洲央行 (ECB) 行長周五 (20 日) 表示，中國重新開放經濟的決定將加劇歐洲的通膨，因為雙方都在爭奪更多的能源。

在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，就北京決定結束其疫情清零政策是否會帶來或多或少的通貨膨脹展開了廣泛的辯論。

一方面，有些人認為，由於供應鏈正在恢復，因此重新開放可能會緩解歐洲近幾個月來面臨的部分通膨壓力。

另一方面，其他人指出，中國將消耗更多能源，這將增加持續的通膨壓力。

ECB 行長拉加德 (Christine Lagarde) 主席屬於後者。她指出，中國的重新開放「主要對中國有利，對世界其他地區也有利，但我們中的許多人都會面臨通膨壓力，這僅僅是因為中國去年消耗的能源水平肯定少於他們今年的消耗量，它們將從世界其他地方購買液化天然氣的數量將高於目前，並且在石油和天然氣方面並沒有那麼多的閒置產能。」

她說，「因此供應有限，增加的需求會帶來更大的通膨壓力。」

國際能源署 (IEA) 警告，歐洲企業今年在尋求購買天然氣時可能會面臨更高的成本，因為這種商品的競爭將會更加激烈。

通貨膨脹一直是去年歐洲面臨的最大挑戰之一，主要是由更高的能源費用推動的。

ECB 在整個 2022 年升息 4 次，使其存款利率達到 2%。ECB 在 12 月表示，將在 2023 年進一步升息以應對高通膨。

最近的數據顯示總體通膨放緩，但仍遠高於歐洲央行 2% 的目標。

根據初步數據，歐元區 12 月通膨率為 9.2%。 這是整個歐元區物價漲幅連續第二個月下降。