拉加德：ECB 3月還會再次升息2碼

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，歐洲物價上漲壓力仍大，通膨率仍高，已準備 3 月再度升息 2 碼(50 個基點)。

她周三在史特拉斯堡向歐洲議會議員說：「考量到潛在的通膨壓力，我們準備在 3 月的下一場會議中，再次升息 50 個基點，再來評估貨幣政策之後的走向。」

歐元區 20 個成員國 1 月的消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，雖然增幅連續第三個月減緩，但通膨壓力從一開始的能源逐漸擴散到幾乎所有類別。

這讓 ECB 官員絲毫不敢大意，紛紛警告抗通膨這仗還沒取得勝利，他們擔心，由於勞工要求加薪以彌補流失的購買力，歐元區潛在的通膨壓力可能進一步升溫。

美國也面臨潛在通膨壓力升溫的挑戰，近期公布的 1 月非農就業新增人口是市場預期的兩倍，1 月 CPI 比分析師預估高，1 月的零售銷售也意外強勁，都讓投資人開始擔憂聯準會 (Fed) 可能須把利率升到比他們兩個月前預估更高的水準。

一些 ECB 官員最近強調，3 月若一口氣升息 2 碼，將不會是最後一次，例如愛爾蘭央行總裁 Gabriel Makhlouf 周二便表示，他對「強力行動」抱持開放的態度。ECB 自去年 7 月至今共升息 12 碼。

面對歐洲居高不下的物價壓力，拉加德說：「把利率保持在限制性水準，可以抑制需求，讓通膨隨時間下滑，並且防止通膨預期持續上揚。」

美元周三因零售銷售數據而躍升，導致歐元兌美元貶值 0.5% 至 1.0685 美元。