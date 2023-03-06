全支付拓金融版圖 電支買基金服務4月上線

據主管機關統計，全聯旗下全支付再創電支新記錄，上線短短 6 個月會員數已突破 300 萬，此為全支付日後發展各項產品奠定良好的基礎，全支付今 (6) 日也宣布，4 月電支買基金一條龍式服務將上線，帳戶合作銀行達 18 家。

在疫情催化下，消費者的支付習慣逐漸移轉，電子支付已成為替代現金的重要工具，全支付指出，會員數穩定成長中，上線半年突破 300 萬大關，為持續擴大服務，攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計 4 月中將正式全面開放使用。

全支付說明，電支買基金一條龍整合式服務上線後，投資人可透過完成銀行帳戶連結，成為全支付電支二類會員，從開通投資帳戶、基金扣款到買賣均可在全支付 APP 上完成，複雜的投資行為可更簡單化。

而全支付連結銀行帳戶合作銀行，還有台中銀行、臺灣企銀、上海商銀等 3 家陸續上線，截至 4 月底前可連結銀行數達 18 家，為後續的金融性商品拓展金流廣度，消費者在資金流動運用上也更便利。

全聯福利點 10 點可兌 1 點全點 可 100% 折抵代收繳費

全支付點數生態圈也持續擴大中，全支付繳費功能可代收項目涵蓋水費、電費、瓦斯、電信、停車費、汽燃費、交通罰鍰、臺北市學雜費、臺北市立聯合醫療費、臺北市地方稅等 10 大項，其中，透過全支付可將全聯福利點 10 點兌換成 1 點全支付點數，1 點等於 1 元，繳費時更可 100% 折抵。

全支付與迷客夏合作 推不限金額消費享 20% 回饋

另外，看準手搖飲愛好者所需，全支付近期與手搖飲品名店迷客夏推出消費回饋活動，3 月 23 日前不限消費金額，使用全支付付款可享 20% 點數回饋，期藉由超有感的優惠活動，幫用戶省荷包力抗通膨。

首綁指定銀行完成任務最高贈全點 550 點 指定信用卡消費最高享 20%

全支付提醒用戶，想要完整使用全支付所有功能，別忘了連結銀行帳戶或是綁定信用卡，趁機再獲得活動點數，玉山銀行、富邦銀行指定期間內推銀行帳戶綁定活動，完成指定任務最高可得全點 550 點回饋。

信用卡活動部分，若首次綁定台新信用卡，首筆支付金額最高回饋 20% 全點，台新＠GoGo 卡同步加碼，新戶首刷禮最高享 10% 回饋；另外，綁定聯邦銀行信用卡，單筆滿 500 再贈 50 點。