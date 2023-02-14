台灣首家四季飯店2025年開出 林敏雄：成為國內第一

元利建設今 (14) 日正式宣布，將與國際頂級奢華飯店集團 FOUR SEASONS 合作，於 2025 年在台北信義區開出台灣首家四季飯店 (Four Seasons Hotel)，元利建設總裁林敏雄表示，相信可成為國內第一的頂級飯店。

四季飯店占地 1552 坪，緊鄰台北 101，目前正在興建中，以高抗震結構規劃三大空間，林敏雄表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可成為台灣第一的頂級飯店，並提升台灣國際能見度。

台灣首家四季飯店目前初步規劃地上 31 層樓、提供約 260 間房間和各式特色餐廳，頂樓也將設有挑高設計的天際空間，讓民眾欣賞台北最美的景觀。

而元利建設更找來曾操刀世界第一豪宅「英國倫敦海德公園一號」的普立茲獎得主 Richard Rogers 與全球知名室內設計事務所 Yabu Pushelberg，以「國際性、現代化、地標性」三個目標操刀設計，規劃將打造成「城市中的天際烏托邦」，外觀將採超優白 LOW-E 玻璃搭配金屬烤漆，營造前衛現代獨特感，另規劃低度遮掩景觀電梯，成為信義區最閃亮的新地標。

四季飯店團隊首次來台，並表示，台灣首家四季飯店的建築和設計為世界獨一無二，台北市是許多商務旅客的商務中心，而休閒旅客則可以享受各種創意、藝術、美食、流行音樂和秀麗山景與海灘風情。

四季飯店預計於 2025 年才正式對外亮相，但為響應台灣疫情解封後的第一場國際大型活動「台灣燈會在台北」，今年全聯特別以 25 週年鉅獻為題，在四季飯店基地旁打造《光鑰未來_全聯 25》LED 數位迷宮燈飾作品，透過 200 支往天空投射的雷射光柱，以及以四季飯店為概念打造出光影沉浸秀《四季迴響 4season Life》，讓民眾們提早感受未來四季飯店落成後的美好想像。