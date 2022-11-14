藥廠擴產品線 東洋麻醉新藥拿藥證、健喬代理瑩碩癲癇藥

國內藥廠強化產品線，再引進藥品搶市，東洋 (4105-TW) 獨家代理的新世代鎮靜麻醉新藥獲得藥品許可證，預計本季進入國內自費市場；健喬 (4114-TW) 則再度攜手瑩碩 (6677-TW)，取得三張癲癇藥品藥證，搶攻中樞神經用藥市場，預計 2028 年市佔率可達 10%。

東洋表示，全球麻醉藥物領域將近 20 年沒有新藥上市，而國際藥廠 PAION 研發出著重於藥物反應時間及安全性的鎮靜麻醉新藥，為滿足國內臨床需求，公司自 PAION 取得鎮靜麻醉新藥的在台獨家經銷權，該新藥藥品許可證順利獲得衛福部食藥署核准。

總經理侯靜蘭指出，取得藥證後，將在 12 月中投入每年約 130 萬例的自費健檢市場，此外，5 年內會陸續引進用於手術各階段的長、短效鎮靜、麻醉、止痛藥物等，符合臨床需求的完整產品線。

健喬則與瑩碩再深化合作，繼拿下瑩碩三高疾病、泌尿科、腎臟科等用藥後，再取得癲癇藥品 3 張藥證所有權及銷售權，包含錠劑、液劑及注射劑型，由於劑型劑量完整，可提供臨床醫師較好的治療用藥選擇，加上由健喬國內外銷售團隊接手後，能擴大藥品滲透率。

癲癇症是因為大腦神經細胞不正常放電，導致病患產生全身抽搐或者失神性的小發作。依據 2019 年世界衛生組織調查，全球約有 5000 萬人罹患癲癇，每 1000 人就有 5-7 名患者，推估台灣約有 13 萬人罹患癲癇。