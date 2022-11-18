健喬呼吸道用藥已洽談中國經銷商 明年首季上市

健喬 (4114-TW) 旗下舒緩呼吸道症狀用藥愛克痰，今年 6 月取得中國藥證後，目前已與幾家經銷商洽談中，目標明年第一季上市銷售，看好中國競爭對手少，市場仍有成長空間，將成明年主要成長動能。

健喬受惠愛克痰在處方用藥需求不減，台灣營收比重攀升至 88%，中國則占 6.6%，其餘則包括加拿大、泰國、馬來西亞等，公司認為，隨著愛克痰明年逐步打開海外市場，預期明年海外營收比重有望進一步提升。

中國市場方面，呼吸道用藥愛克痰 AN600 今年 6 月初取得藥證，目前已與當地經銷商進入議約階段，預計明年第一季開始銷售。健喬分析，依據中國政策，當該藥品出現 4 家原廠與學名藥時，政府就會進行集中採購且採購量相當大。

健喬同步加速 AN100、AN200 進度，兩項藥品明年完成臨床批件、2025 年送件審批；定量吸入劑產品 Duasma 預計本月取得驗證性臨床報告、2024 年第一季取證；基胺酸產品 L-Arginin 正等待查廠後取證。

至於台灣新藥藥證進度部分，治療子宮肌瘤引起月經出血過多的新藥 Linzagolix，預計 2025 年第二季取證、頭頸部癌新藥 Nimo 則有機會在 2025 年第四季取證，市場商機上看 5.3 億元、治療慢性便秘新藥 GOOFICE 則會在 2026 年首季取證。

健喬表示，子公司益得 (6461-TW) 為少數定量噴霧吸入劑的研發公司，依照目前產品進度來看，複方吸入劑 SYN010 預計明年第二季申請認證，將帶領公司切入歐美市場，惟益得目前仍處於燒錢研發階段，健喬每年約認列 1-1.5 億元虧損。

健喬 10 月營收達 4 億元，月增 6%、年增 42%；累計前 10 月營收 35.31 億元，年增 36%，單月、累計營收雙創新猷。