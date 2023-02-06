健喬兩成長動能 1月營收4.22億元登歷史次高

健喬 (4114-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 4.22 億元，登歷史次高，月減 8.71%、年增 11.36%，主要原因包括國內新冠確診數飆高，呼吸道藥品需求強勁，以及代理藥品大幅成長。

公司說明，由於國內新冠確診數飆高、全球出現新冠病毒、流感和 RSV 病毒 (呼吸道融合病毒感染)「三重流行」，公司單月營收中，呼吸道藥品需求持續強勁，業績較去年成長近 4 成；另外，集團內健康化學專治咳嗽的複方甘草液也較去年同期增加 4 四倍。

健喬表示，2023 年全球在長期益情壟罩下，導致製藥業供應鏈大亂，缺藥荒遲遲未解，不過公司投資高自動化包裝設備，秉持「分享員工」的福利政策，在物力、人力齊備下，確保產能充足供貨無虞。

另外，呼吸道用藥愛克痰 600mg 在中國首批檢驗後，2 月將開始接單生產，並持續在全球供應鏈失序之際取利，搶占領先地位，往後數月營收將維持強勁成長力道。

經銷代理藥品方面，健喬 2021 年接手諾華、Celltrion 及 Tolmar 等藥廠的經銷代理的藥品，在密集的開發原廠新藥及經銷代理原廠藥後，順利進入大型醫療機構，銷售團隊開始轉型從銷售導向調整成行銷導向，代理藥品營收的大幅增長足以證明健喬的行銷策略轉型已見成效。

以代理 Tolmar 治療前列腺癌的癌利佳為例，自 2021 年 11 月至 2023 年元月，營收已較 2022 年元月營收成長超過 5 成，未來在公司原廠新藥陸續上市後，可望成為推升長期營收成長的重要動能。

健喬 2023 年元月維持 2022 年 10 月以來，每月營收突破 4 億元的紀錄，接下來數月包括新品上市及購買的新藥證，也將陸續貢獻營收。專治氣喘的「欣必復」氣化噴霧劑、治療癲癇的「樂癇」以及的治療高血壓及心絞痛的「諾怡錠」將再為營收增添成長動能。