健喬明年業內外皆美獲利續創高 長期營收上看百億元

健喬 (4114-TW) 董事長林智暉今 (22) 日表示，明年本業呼吸道用藥將在中國上市，業外在多家子公司營運好轉，集團明年獲利優於今年，長期則在海外市場拓展下，目標營收規模達 3.5 億美元 (約新台幣 110 億元)。

健喬今年受惠疫情，帶動旗下 NAC(呼吸道黏液溶解劑) 處方籤用藥愛克痰供不應求，加上其他藥品銷售持續提升，整體營收翻倍成長。林智暉認為，雖然疫情過後愛克痰出貨量會降低，但幅度不大。

林智暉補充，愛克痰在台灣有兩家外商競爭對手，不過兩業者的產品供貨不順，將缺貨到明年 2 月，而健喬透過增設分裝機，年產能提升到 1 億顆，市占率也攀升至 80%，未來上看 90%。

此外，愛克痰已取得中國藥證，目前與代理商的授權已進入最後階段，將採低授權金、高採購的方式，預計明年初有機會開始出貨。除了兩岸市場外，健喬將強化中南美、東南亞、歐洲等海外地區。

法人看好，健喬除了愛克痰銷售量持續擴大，藉由購買藥證拓展產品線，以及海外市場等多路並進下，全球市占率從目前的 6% 提升至 10% 以上。

子公司方面，林智暉表示，健康化學明年浣腸液、軟膏銷量增加，加上陸續新增代工客戶，稼動率持續提升，推升明年營收成長。法人預期，健康化學、瑞安、香港等子公司開始獲利，今年業務虧損已經降至 7000-8000 萬元，明年業外有望順利轉盈。