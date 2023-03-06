〈台股盤後〉突破整理區間 攀近9個月新高

台股今 (6) 日在權王台積電、股后大立光領軍下，開高走高，盤中一度上漲近 200 點，儘管尾盤漲幅收斂，但終場仍上漲 155 點、收 15763.51 點，漲幅 0.99%，突破近期整理區間，站上 9 個月新高，成交量來到 2422 億元。

電金權值股今日表現不俗，台積電、鴻海上漲近 1%，聯發科漲 1.16%、聯電漲 1.17%，元太飆漲 7.79%，國巨上漲 3.3%、亞德客上漲 3.2%，聯詠上漲 2.8%，和泰車漲 2.13%。

高價股方面，大立光預估 3 月營收拉貨動能優於 2 月，股價利空出盡，早盤開盤急攻漲停，股價創逾一年新高，穎崴則上漲 4.4%，緯穎上漲 2.7%，譜瑞漲 1.86%，不過股王信驊下挫 1.8%，力旺跌 2%，世芯、矽力都跌 1% 以上。

台股今日表現強勁，總計 863 檔個股上漲，其中 16 檔漲停，包含長科 *、艾笛森、惠特、耀登、華孚、亞光、台半、宏旭等，軍工股漲勢兇猛，雷虎大漲逾 8%、八貫上漲 2.2%，伺服器供應鏈類股也不俗，眾達、智邦漲逾 7%。

展望後市，法人認為，資本市場原本對聯準會升息趨緩的樂觀預期，已完全消失，美股四大指數上周五連袂漲，股市並未因此驚慌，顯然已通過利空測試，隨著美國升息利空鈍化，市場將繼續聚焦高殖利率題材和復甦展望，由內資帶動攻勢，進入選股不選市行情。