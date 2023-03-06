〈陸港盤後〉中國不會推大規模刺激措施 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周一（6 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.19%，原因是國務院總理李克強周日宣布的全年經濟成長目標偏保守，引發投資人預料短時間內中國政府可能不會推出大規模刺激措施。

滬指跌 0.19% 報 3,322.03 點，深成指微跌 0.08% 報 11,842.88 點，創業板指漲 0.38% 報 2,431.56 點；兩市成交額合計人民幣 9,509 億元，「北向資金」淨買入 7,580 萬元。

旅遊餐飲、農業、食品飲料、醫療保健、醫藥、半導體等類股走高，光電、風電、央企改革概念股活躍；金融、煤炭、地產、紡織服裝等族群齊跌。

香港恒生指數周一收盤漲 0.17%，恒生科技指數跌 0.81%。

中國全國人大會議周日揭幕，李克強最後一次宣讀政府工作報告，把全年經濟成長目標定在「5% 左右」，增幅不如去年的「5.5% 左右」，顯示在消費者信心不足、出口下滑、房市仍面臨壓力的情況下，中國政府仍擔憂經濟復甦力道。

國務院發改委官員周一對此表示，官方成長目標符合經濟發展規律，有利於加快建構新發展格局，推動高品質發展。

然而，投資人似乎對官方全年經濟成長目標有另一番解讀。廣東竣弘投資管理公司基金經理人 Li Weiqing 說：「坦白說，這個數字甚至不在我們的潛在情境中。我認為這代表若有人期待大規模刺激措施，無論是針對房地產還是針對投資，都是一種誤判，至少短期內是如此。」

目前中國全國「兩會」仍在進行，未來幾天可能牽動市場的消息，將是黨政機構改革，以及中共「二把手」李強領軍下的新領導班子，目前外界普遍預料李強將接替李克強，接下國務院總理大位。