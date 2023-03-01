李克強最後一次宣讀政府報告 一文掌握全國「兩會」焦點

中國全國人大會議將於周日（5 日）揭幕，屆時國務院總理李克強將最後一次宣讀政府工作報告，而外界關注焦點包括全年 GDP 成長目標，以及財政、貨幣及房市等政策。

中國全國政協會議定周六登場，全國人大會議則於周日揭幕，屆時李克強將代表國務院向全國人大提出政府工作報告，為國務院總理任期畫下句號。

全年 GDP 成長目標

據《彭博》報導，經濟學家預料李克強宣布的國內生產毛額（GDP）成長目標，會超過 5%。瑞銀首席中國經濟學家汪濤就預估，官方 GDP 成長目標可能定在 5% 以上或 5.5% 左右。去年中國經濟僅擴張 3%，大幅低於官方目標。

全國「兩會」期間，最令市場關注的莫過於政府工作報告會將經濟發展各項目標定在何種水準。政府制定年度經濟成長目標，不僅對地方政府有指導意義，也對市場主體預期有一定引導作用。

近期多家機構紛紛上修今年中國經濟成長預測。國際貨幣基金（IMF）把預估值大幅上調至 5.2%，野村證券從 4.8% 調高至 5.3%，高盛從 4.5% 調升至 5.5%，最樂觀的摩根士丹利則上調至 5.7%。

財政政策

去年年底中共在中央經濟工作會議上指示，今年財政政策要加力提效，貨幣政策要更加精準有力。因此，機構普遍認為，今年財政政策可能是宏觀政策放鬆的主體，貨幣政策則是一方面加強結構性，另一方面配合寬鬆財政政策。

滙豐大中華區前首席經濟學家屈宏斌表示，中國僅靠市場主體自身修復，不足以實現經濟好轉和「穩就業」的目標。政府必須擴大補助受疫情傷害最大的中小微企業和中低收入家庭，而政府適當增加地方債額度，以支持基建投資和穩住房地產投資，也都是今年「擴內需、穩就業」的政策選項。

中國社會科學院金融研究所副所長張明認為，今年財政政策可從以下四大方面著手：提高中央財政赤字比重；擴大專項債發行規模；考慮透過轉移支付緩解疫情「疤痕效應」對家庭的影響；用好國開行和農發行的政策性、開發性金融工具。

貨幣政策

中國央行在 2 月 24 日發布的《2022 年第四季中國貨幣政策執行報告》顯示，下一階段央行將增強宏觀政策調控力道，建立現代中央銀行制度，充分發揮貨幣信貸政策效能，重點做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，央行未改變貨幣政策基調，仍延續中央經濟工作會議「穩健的貨幣政策要精準有力」的要求，但強調「著力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持」，成為精準有力的施策方向。在擴內需方向下，「促消費、擴投資」成為貨幣政策主要發力點。

溫彬認為，今年結構性貨幣政策工具將繼續配合財政、產業政策，並擴大精準滴灌範圍，呈現「增量、擴面、降價」等特徵。央行在促進寬信用之際，著力調結構、降成本。

進一步鬆綁房市政策

自去年 11 月政府大幅鬆綁房地產政策以來，建商的融資狀況明顯改善。我們預計兩會保持「房住不炒」基調不變，但定調繼續明顯趨於寬松。汪濤預料，政府會進一步放寬房地產政策，以支持購房特別是「剛性和改善性房屋需求」，包括進一步降低房貸利率和首付比率、增強政策性銀行和商業銀行對「爛尾」建案的信貸資金支持。

汪濤說，房地產銷售可望在未來促月低點回穩，下季之後將反彈，但全年房地產銷售可能仍較去年減少 3%~8%。