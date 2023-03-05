李克強將結束總理任期 一文掌握「兩會」政府工作報告

中國全國人大會議周日（5 日）揭幕，國務院總理李克強最後一次宣讀政府工作報告，以下是他宣布的今年主要經濟預定目標，以及過去一年與五年經濟成績。

今年主要經濟預定目標

GDP 成長 5% 左右。

城鎮新增就業 1,200 萬人左右，城鎮調查失業率 5.5% 左右。

CPI 漲幅 3% 左右。

居民收入增長與經濟成長基本同步。

進出口促穩提質，國際收支基本平衡。

糧食產量保持在 1.3 兆斤以上。

把恢復和擴大消費擺在優先位置。

多渠道增加城鄉居民收入。

推動外資指標性項目落地建設。

有效防範化解優質大咖建商風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。

支持剛性和改善性房屋需求，解決好新市民、青年人等住宅問題。

積極發展職業教育，推進高等教育創新。

推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局。

過去一年主要工作成績

全年 GDP 擴張 3%。

城鎮新增就業 1,206 萬人。

CPI 攀升 2%。

糧食產量 1.37 兆斤，增產 74 億斤。

新增減稅降費超過人民幣 1 兆元，緩稅緩費 7,500 多億元。

免除經濟困難大學畢業生去年國家助學貸款利息，並允許延期還本。

就業形勢保持穩定，經濟成長回穩。

過去五年主要工作成績

GDP 規模擴大至人民幣 121 兆元，五年年均增長 5.2%。

城鎮新增就業年均 1,270 多萬人。

全社會研發經費投入強度從 2.1% 提高到 2.5% 以上。

高鐵營運里程從 2.5 萬公里增至 4.2 萬公里，新建改建農村公路 125 萬公里。

貨物進出口總額年均成長 8.6%，突破人民幣 40 兆元，連續多年居世界第一。

基本養老保險參保人數增加 1.4 億人，覆蓋 10.5 億人。

舉辦北京冬奧。

城鄉居民醫保人均財政補助標準從人民幣 450 元提高到 610 元。

推行藥品和醫用耗材集中帶量採購，降低費用負擔超過 4,000 億元。

實施三孩生育政策及配套支持措施。