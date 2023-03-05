李克強最後一次宣讀政府工作報告 全年GDP成長目標定在「5%左右」

中國全國人大會議周日（5 日）揭幕，國務院總理李克強最後一次宣讀政府工作報告，把全年經濟成長目標定在「5% 左右」，顯示在消費者信心不足、出口下滑、房市仍面臨壓力的情況下，中國政府仍擔憂經濟復甦力道。

據《彭博》報導，中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議周日上午 9 時在人民大會堂登場，人大代表聽取政府工作報告，李克強把全年經濟成長目標定在「5% 左右」，經濟學家原估目標會「超過 5%」，去年官方成長目標則定在「5.5% 左右」。去年中國國內生產毛額（GDP）僅擴張 3%，遠低於官方目標。

中國政府今年的主要經濟預定目標還包括：城鎮新增就業 1,200 萬人左右，城鎮調查失業率 5.5% 左右，消費者物價指數（CPI）漲幅 3% 左右。

李克強說，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，穩定大宗消費，推動生活服務消費回升。

在房市欲振乏力之際，李克強表示，要加強房屋保障體系建設，支持剛性和改善性住宅需求，解決好新市民、青年人等房子問題。

在兩岸關係方面，李克強則說：「要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

全國人大會議預定 3 月 13 日上午閉幕，會期八天半，人大代表將審議政府工作報告、國務院機構改革方案，並決定國家機構組成人員，共計九項議程。

全國「兩會」期間，最令市場關注的莫過於政府工作報告會將經濟發展各項目標定在何種水準。政府制定年度經濟成長目標，不僅對地方政府有指導意義，也對市場主體預期有一定引導作用。

近期多家機構紛紛上修今年中國經濟成長預測。國際貨幣基金（IMF）把預估值大幅上調至 5.2%，野村證券從 4.8% 調高至 5.3%，高盛從 4.5% 調升至 5.5%，最樂觀的摩根士丹利則上調至 5.7%。

除了全年經濟成長目標，全國「兩會」的另一大看點是新領導班子。全國人大代表預定 3 月 11 日投票表決國務院總理人選，並於隔日決定國務院副總理、央行總裁等人選。目前外界預料中共「二把手」李強可望接替李克強，接下國務院總理大位；排名第六的中共政治局常委丁薛祥，出任國務院第一副總理；中信集團董事長朱鶴新擔任中國人民銀行（央行）總裁；習近平心腹何立峰接央行黨委書記。

如果何立峰擔任央行黨委書記，將為央行帶來更強大的政治後盾，但此舉也意味央行權威繼續受到削弱，預料央行會更聽國務院的號令。