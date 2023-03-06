美股盤前：歐洲央行行長拉加德「通膨居高不下」，3月升2碼機率大增!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 31 分)：

■ 道瓊指數：下跌 - 21 點，跌幅 -0.06% 至 33393。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 5.25，漲幅 0.04% 至 12316.50。

■ 標普 500 指數：下跌 - 0.25，跌幅 -0.01% 至 4049.50。

【今日總經數據】美國工廠訂單、歐元區 1 月零售銷售。(延伸閱讀：股民年度盛事：近期率先公布股東會紀念品有哪些?)

二、美股盤前關注重點

1. 上週五美國公布 2 月 ISM 服務業指數：自 55.2 些微下滑至 55.1，但高於市場預期的 54.1；新訂單指數飆至 62.6，為 2011 年 11 月以來的高點，前值為 60.4。與此同時，雇傭指數也再上升至 54，為 2021 年 12 月以來的高點，顯示勞動市場依舊吃緊。因此整體來看，美國服務業需求依舊強勁，勞動力市場依舊吃緊，推動薪資持續增長，也因而導致通膨仍降不下來。

2. Airbnb 將裁員 30% 招聘人員：隨著疫後復甦，旅遊潮恢復，Airbnb 在去年最後一季營收激增至 20 億美元，利潤達 3.19 億美元。然儘管如此，Airbnb 仍於近期宣布將於本週裁員 30% 的招聘人員，將佔公司總人數的 0.4%。公司發言人表示，在過去三年裡 Airbnb 已成為一家更精簡、更專注的公司。此次裁員不影響公司計劃在今年擴大其員工人數，預期今年員工增長率將落在 2%~4% 之間。

3. 歐洲央行行長拉加德「歐洲通膨居高不下」，3 月升 2 碼機率大增：近期美國和歐洲市場仍持續圍繞在通膨議題上，近來歐洲央行行長拉加得表示，歐洲目前的通膨仍居高不下，因此 3 月 16 的貨幣政策會議升息 2 碼的可能性越來越大。明日和後日美國聯準會主席鮑威爾將出席國會聽證會，目前市場也都在等待鮑威爾是否會在聽證會上透漏後續升息訊息。

4. 軟銀的 ARM 計劃在美國 IPO 籌集至少 80 億美元：據消息人士表示，日本軟銀集團旗下的英國芯片設計公司 ARM，將於美國募集至少 80 億美元。據消息人士表示，ARM 預計將於 4 月下旬遞交首次公開募集文件。高盛集團 (GS.US)、摩根大通(JPM.US)、巴克萊銀行(BCS.US) 和瑞穗金融集團 (MFG.US) 接有機會成為此次交易的主承銷商。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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