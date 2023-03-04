〈紐約匯市〉DXY單周貶幅創1月中以來最大 Silvergate危機拖累加密貨幣

美元指數周五 (3 日) 回落，單周貶幅是 1 月中旬以來最大，交易員試圖退一步，以判斷聯準會 (Fed) 的政策路徑。加密貨幣則受 Silvergate 危機惡化而走跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶近 0.5%，至 104.53，本周貶約 0.6%，是 1 月 15 日當周以來最大貶幅。

一連串央行官員發言令美元失去動能。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 日前表示，儘管最新勞動數據仍強，他認為「緩慢且穩定」的升息行動才是適當的。

瑞穗資深經濟學家 Colin Asher 表示：「昨天發言的 Fed 官員，即波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins)、Fed 理事華勒(Christopher Waller) 以及波斯提克，目前似乎都對升息 1 碼 (25 個基點) 的行動感到滿意。」

但他也說，大多數人指出若數據持續火熱，可能需要進一步升息，這表明了對經濟數據的依賴性。

路透訪調分析師認為，近期美元的強勁漲勢僅為暫時性的，基於全球經濟狀況改善，以及對 Fed 比歐洲央行 (ECB) 還要早停止升息的預期，美元將在今年走軟。

TraderX 市場分析師 Michael Brown 說：「美元在 2 月的大部分強勁走勢可能已經結束。」他認為，在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 下周發表談話和周五的非農報告發布前，美元可能處於盤整格局，進一步大幅上漲的門檻很高。

對美日利差特別敏感的日元，隨著 10 年期美債殖利率自近四個月高點回落而升近 0.7%，至 135.82 日元兌 1 美元，周線升逾 0.45%，終止連續六周收黑的態勢。

與此同時，日本公布 2 月通膨數據連續九個月超過央行目標，但核心通膨確實正從 42 年高點回落。

歐元漲 0.37% 至 1.0634 美元，本周升 0.8%；英鎊勁揚 0.8% 至 1.2041 美元，在歷經一周震盪走勢後，周線仍收紅 0.8%。

澳幣升 0.6% 至 0.6770 美元，周線漲逾 0.6%。

隨著加密銀行 Silvergate 的財務危機惡化，加密貨幣遭受打擊，包含 Coinbase、Galaxy Digital 在內等合作夥伴均宣布結束合作關係。

比特幣周五稍早一度觸及兩周半低點，截稿前跌逾 5% 至 22,314 美元，以太幣也跌逾 5% 至 1,560 美元。

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