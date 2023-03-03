Silvergate危機惡化 Coinbase等合作夥伴接連宣布終止合作

加密貨幣友善銀行 Signature Bank 的控股公司 Silvergate Capital(SI-US)在週三 (1 日) 示警資本不足的問題後，股價已暴跌超過 57%。週四 (3 日) 該公司的商業合作夥伴 Coinbase(COIN-US) 和 Galaxy Digital 等皆宣布終止與該公司的合作關係。

Silvergate 於提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中指出，目前正在對與公司有關的監管詢問和調查進行分析，以評估這些後續事件對公司在財報發布後 12 個月內持續經營能力的影響。此外，公司無法在 3 月 16 日的展延期限到期之前向 SEC 提交 10-K 年報，同時警告其可能面臨資本不足風險。

Coinbase 與 Galaxy Digital 在近期提出聲明，表示已將 Silvergate 的曝險降至最低。Coinbase 表示：「有鑒於近期事態發展並且抱持謹慎態度，Coinbase 將不再接受對 Silvergate 或來自 Silvergate 的付款。我們將通過其他銀行合作夥伴來進行法人客戶現金交易。」

此外，穩定幣發行商 Paxos Trust 和其他加密貨幣資產交易公司也紛紛暫停了與 Silvergate 的合作關係。Silvergate 主要存款來源恐將因此受到威脅，而加密貨幣參與者也將受到相關的衝擊。

數位資產經紀商 GlobalBlock 分析師 Marcus Sotiriou 表示：「這對整個加密貨幣市場來說並不是好兆頭，因為 Silvergate 是該領域的主要參與者。結果還有待觀察，但我們可能會看到使用 Silvergate 的加密貨幣企業受到影響。」

在加密貨幣交易所 FTX 破產，導致該公司 Q4 虧損近 10 億美元後，Silvergate 一直努力想要緩解投資人的擔憂情緒。富國銀行分析師 Jared Shaar 說，Silvergate 似乎遇上「最糟的情況」。