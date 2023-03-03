通膨率正在下降 好市多強調商品售價「開始回落」

在未來幾個月裡，好市多 (Costco)(COST-US) 龐大的散裝食品貨架可能會讓購物者感到價格有所下降。

這家倉儲鉅子在周四 (2 日) 盤後財報電話會議上告訴分析師，最近一季的通貨膨脹率處於 5-6% 的成長範圍內，較上季 6-7% 的水平有所放緩。

好市多財務長加蘭堤 (Richard Galanti) 補充說，通貨膨脹成長在本季末會進一步降溫，「許多項目有所改善。」「大宗商品價格開始下跌，雖不會回到疫情前水準，但會繼續出現一些緩解，像是雞肉、培根、奶油、鋼鐵、樹脂、堅果。」

居高不下的通貨膨脹和不確定的宏觀經濟，拖累了當季電視機等大件商品的銷售。

由於各種費用項目的通貨膨脹，該公司的營業獲利率也從一年前的 3.49% 降至 3.44%。

與此同時，專業人士認為，今年好市多的任何通膨放緩都可能有助於刺激更昂貴產品的銷售，同時減輕開支，從而提高獲利。

這將是看好好市多股票的另一個原因。

EvercoreISI 分析師梅利奇 (Greg Melich) 在報告中寫道：「雖然可自由支配支出放緩，但好市多的新會員仍在增加、擴大市占率份額並優先考慮會員福利。」「好市多的會員粘性增加、創紀錄的續約率、強大的執行力和雙重催化劑路徑，使其成為美國零售業減速的核心首選個股。」

好市多並不是唯一一家提出長期尋求的通貨膨脹緩解措施的公司。

根據 FactSet 的數據，截至目前，標普 500 指數成份股在財報電話會議上提到通貨膨脹的數量在本財報季環比下降了 20%。

Abercrombie & Fitch (ANF-US) CEO 霍洛維茲 (Fran Horowitz) 表示，「運費肯定已經下降。」「這是最直接的推力。讓人立即感受到這些影響。棉花價格有點不同，因為交貨時間要長得多。所以我們預期其中一些成本會在下半年減少。」