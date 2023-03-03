〈焦點股〉美國擴大制裁中國 台安控廠群起攻漲停

美國政府以違反美國國家安全和外交政策利益為由，將 28 個中國企業列入實體清單，並將中國與俄羅斯列為網路安全的最大威脅，台安控廠轉單效益再添想像空間，奇偶 (3356-TW)、哲固 (3434-TW)、晶睿 (3454-TW)、勝品 (6556-TW) 紛紛攻上漲停。

根據外媒報導，美國商務部將 28 個中國企業列入實體清單，包括去年 9 月申請赴港股 IPO 的中國 AI(人工智慧) 獨角獸第四範式 (4Paradigm Technology Co.Ltd)，以及巴基斯坦和俄羅斯等國公司。

另外，美國白宮宣布一項新的國家網路安全戰略，將中國和俄羅斯列為最大的威脅，加強各行業對現有網路安全的監管，改善政府和私人領域之間的合作。

安控業者認為，美中關係持續緊張，美國政策方向沒有改變，制裁項目比過去更嚴謹，也是過去的轉單題材持續發酵。

晶睿大啖 NDAA(國防授權法) 商機，去年每股大賺 8.11 元，獲利、股利雙創 9 年來新高，今年將積極從硬體製造商擴展到全方位解決方案供應商，預期智慧城市、交通運輸等垂直場域市場業績有望雙位數成長。

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