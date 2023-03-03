和勤前2月營收年減39% 估Q2起硬碟組件出貨增

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (3) 日公布 2023 年 2 月營收 1.54 億元，較上月增加 22.9%，年減 18.98%，累計 2023 年前 2 月營收 2.79 億元，年減 39.62%；其車用業務走高到 1.26 億元，較上月增加 27.66%，同時，目前拉貨動能偏低的硬碟件部分預計在第二季恢復正常。

和勤主管指出，2 月因部分客戶延長春節假期，2 月首周出貨仍受假期影響，營收因此較去年同期減少。和勤表示，汽車零件自 3 月起將正常出貨，硬碟（HDD）零件預計第二季起客戶恢復拉貨，營收逐季走升的預期不變。

和勤指出，2023 年 2 月兩大業務的營收分別為汽車零件 1.26 億元，佔比 80.85％；硬碟機構件（VCM Plate）2614 萬元，汽車零件營收較上月上揚 27.66%，與去年同期相較，汽車零件需求維持水準，公司營收減少的主因是硬碟零件拉貨動能偏低。

和勤指出，中國大陸全面解封之後，短期內的經濟展望尚未明朗，民間消費觀望態度濃厚，不過汽車產業已逐漸復甦，以訂單能見度來看，和勤的汽車零件今年將保持成長，目前出貨排程並未受到景氣影響；電子產業調整庫存已近尾聲，預期硬碟零件第二季將恢復正常出貨。

面對產業供應鏈調整的趨勢，和勤指出，除了原本已在進行的新品開發，與既有客戶深化合作關係之外，和勤也積極爭取汽車、硬碟產業之外的零件訂單，新產品朝開發時間短、需求量大的方向，並鎖定進口替代市場，搶占零件採購在地化商機。