鉅亨美股雷達：博通本季營收展望優 特斯拉2月中國製電動車銷量年增32%

美股重要看點：

美今日將公布 2 月 ISM 非製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 4.005%。美股期貨週五 (3 日) 上升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.31%，那斯達克 100 期貨漲 0.36%。

多位聯準會 (Fed) 官員將在週五發表講話，投資人將仔細評估相關評論以了解政策動向。Fed 在年前兩次會議均放慢升息步伐，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 並援引經濟數據，指出通膨緩解進程已經展開，即使如此，Fed 青睞的通膨指標，即美國個人消費支出物價指數 (PCE)，卻在 1 月意外回升。

除了 PCE 以外，1 月的非農就業報告，也令許多分析師紛紛調升終點利率預期，交易員也消化更激進的政策路徑。與央行政策掛鉤的期貨合約現在預估，Fed 9 月之前將再升息一個百分點，使政策利率達到 5.5%-5.75% 區間。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (2 日) 表示，一系列火熱的數據可能迫使聯準會將利率調升至比原先預期更高的水平，以防止通膨回升。

華勒表示：「近期的經濟數據凸顯出過於強勁的勞動力市場、強勁的消費者需求以及頑強的物價壓力，令人對 Fed 在打擊通膨方面所取得的進展感到質疑。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四 (2 日) 釋出「鴿派」訊號表示，他支持 Fed 下回升息 1 碼，預期聯準會可能在今夏暫停升息。

波斯提克週四表示：「緩慢而穩定的升息幅度將是適當的行動方案。我們現在正處於一個應保持謹慎的時期，部分原因是聯準會去年快速升息的滯後影響可能很快就會衝擊經濟。」

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，今年一場「完美風暴」正在醞釀當中，市場將面臨經濟衰退、債務危機及通膨失控衝擊。

針對美股今年初的反彈，羅比尼認為，隨著投資人與極端總經環境作鬥爭，美股可能再下跌 30%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 ISM 非製造業 PMI(萬人)，預估 19.7，前值 19.2

重要個股動態：

戴爾科技周四 (2 日) 公布的上季業績打敗市場預期，主因是伺服器和網路設備強勁的需求，抵銷戴爾核心個人電腦 (PC) 市場的下滑，盤後股價一度大漲，然而隨著高層發布悲觀的財測，股價也隨之翻黑。

戴爾預測，本季營收預估季減 17% 至 21%，導致營收「低於季節性平均水準」。這代表戴爾對本季營收的中位數預測值約為 207.5 億美元，不如華爾街預測共識值 216 億美元。本季營收可能因匯率因素折損約 3 個百分點。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 周四 (2 日) 公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀的營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長。

陳福陽於聲明表示：「Q1 的強勁業績反映我們所有終端市場基礎設施需求持續強勁。展望未來，相信我們在所有核心市場下一代技術的領先地位，以及與客戶的穩固合作夥伴關係，將繼續推動成長。」該公司未提供全年財測。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

中國乘聯會 (CPCA) 周五 (3 日) 公布統計數據，特斯拉 (TSLA-US) 2 月銷售了 74402 輛中國製造的電動車 (EV)，年增 31.65%。

該數字較 1 月成長 12.6%，當時特斯拉賣出 66051 輛中國製 Model 3 和 Model Y 電動車。數據顯示，其競爭對手比亞迪 (002594-CN) 的 Dynasty 和 Ocean 系列電動車和混合動力車上月售出 19 萬 1664 輛。