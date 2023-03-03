〈財報〉電子產品需求減弱 百思買今年財測黯淡

美國最大電子產品零售商百思買（Best Buy）(BBY-US) 周四（2 日）美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，儘管該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，但美國經濟不確定性恐影響非必需品需求復甦，全年財測黯淡。

財報顯示，百思買上季（截至 1/28）營收年減 10% 至 147.4 億美元，但略高於華爾街分析師預期的 147.2 億美元；經調整後每股獲利報 2.61 美元，超乎分析師預期的 2.11 美元。市場分析指出，百思買上季財報表現不錯的原因是大幅折扣吸引消費。

圖：百思買財報

展望未來，百思買預估 2024 會計年度經調整後每股獲利介在 5.7-6.5 美元區間，遠低 Refinitiv 分析師預估的 6.71 美元；全年營收介在 438 億至 452 億美元區間，低於分析師平均預估的 457 億美元，去年全年營收為 463 億美元；同店銷售估下滑 3%-6%，高於分析師預估降幅為 1.9%。

百思買財務長表示，隨著時序推進 2024 會計年度，消費電子產業將繼續感受到宏觀環境與其對消費者的影響，當前季度（2024 會計年度第一季）的銷售壓力將達到最嚴重的程度。

百思買給出了保守的全年財測，但該公司並非唯一，其他同業如沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 等也給出保守預估，主因是美國通膨仍高，讓市場擔心聯準會（Fed）可能會進一步提高借貸成本以冷卻需求。