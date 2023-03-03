〈財報〉網路基礎設施需求不減 博通本季營收展望優

通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 周四 (2 日) 公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀的營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長。

FY23 Q2 財測 v.s. FactSet 平均預期

營收：87 億美元 (年增 8%) v.s. 85.8 億美元

調整後 EBITDA：營收的 64.5%

樂觀的前景顯示，相較於其他半導體同業，博通在抵禦經濟放緩方面的表現更佳，執行長陳福陽試圖藉由審慎管理供應來避免庫存過剩，部分則與禁止客戶取消訂單的嚴格政策有關。

陳福陽於聲明表示：「Q1 的強勁業績反映我們所有終端市場基礎設施需求持續強勁。展望未來，相信我們在所有核心市場下一代技術的領先地位，以及與客戶的穩固合作夥伴關係，將繼續推動成長。」該公司未提供全年財測。

博通周四收盤小幅上漲 0.86% 至美股 598.65 美元，發布財報後，盤後股價一度漲逾 1%，隨後回吐升幅，截稿前小跌 0.1%。

FY23 Q1(截至 1/29) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 平均預期

營收：89.2 億美元 (年增 16%) v.s. 89 億美元

調整後 EBITDA：56.8 億美元

調整後 EPS：10.33 美元 v.s. 10.17 美元

按各項業務來看，包含網路和儲存業務的半導體解決方案業務收入，在上季達到 71 億美元，年增 21%，高於 FactSet 預期，基礎設施軟體收入為 18 億美元，年減 1%，遜於預估。

多年來，博通在半導體以外領域的多元化嘗試，得以助其避開半導體產業在這段期間的頹勢。除了銷售網路設備和企業級儲存設備外，博通還透過收購商業軟體公司 CA Inc(CA-US) 和 Symantec，強化自家軟體業務，與 VMware 的併購交易預估也會在 5 月底前完成。

公布業績之際，博通也宣布將配發每股 4.60 美元的季度股利。