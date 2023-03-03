〈財報〉好市多Q2獲利高於預期 但營收仍遜色 盤後跌逾2.5%

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 周四 (22 日) 公布，會計年度第二季獲利優於預期，但因營收低於預期，盤後股價下跌 2.5%。

財務長 Richard Galanti 在財報電話會議上表示，電商低迷很大程度來自大件非必需品，這類商品占了網路銷售額的一半以上。Galanti 表示，第二季家電和電腦等大件產品的網路銷售額下降 15%，實體店的銷售額則下降 11%。

他補充：「這是經濟擔憂，以及一年前同期財報數據尤其強勁，這兩點因素的結合。」

Galanti 說，好市多自有品牌食品的第二季需求增加，這依舊符合大眾想省錢的心理。

好市多第二財季銷售年增 6.5% 至 542.4 億美元。根據 FactSet 的數據，將額外的 10 億美元會員費納入計算後，第二季營收總額為 553 億美元，低於市場普遍預期的 556 億美元，但高於上一年同期的 519 億美元。

第二季同店銷售 5.2%，低於分析師預期的 5.5%。電子商務銷售額下降 9.6%。

第二季每股獲利 3.30 美元，高於預期的 3.21 美元。

好市多 (COST-US) 周四收高 1.47%，盤後下跌 2.51%，報每股 473.49 美元。

雖然好市多不提供財務預測，但卻是少數公布每月銷售數據的大型零售商之一，這通常可以緩和市場對財報的意外程度。

好市多周四表示，2 月調整後同店銷售上升 5%，而電商銷售則大減 11.2%。

由於經濟疲軟抑制消費品需求，好市多上一季營收和獲利均令人失望。