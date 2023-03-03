因應核二2號機停機 台電：靈活調度再生能源

媒體社論指稱水力發電無法填補夜尖峰、核二 2 號機停機後用電，台電今 (3) 日表示，有責任向社會報告再生能源時代後的電力調度模式，強調因應核二 2 號機停機、再生能源靈活調度，水力發電將主要於夜間時段使用。

台電說，以今日午間調度為例，慣常水力同樣僅用約 1.1%，而太陽光電加上風電，已有 663.8 萬瓩、占比約 24%，風光相加不僅可節省慣常水力使用，甚至還可以啟動六台抽蓄水力機組抽水儲能，而到夜尖峰時段後，再以抽蓄及慣常水力 6.3% 左右的電力發電，不僅大於核二 2 號機發電量，也能有效調節夜間用電。

台電表示，進入再生能源時代後，冬季風電常有超過 100 萬瓩的發電量能，也讓提早歲修的規劃更有餘裕，而因應核二 2 號機 3 月停機後，去年就已開始提早規劃歲修時間，三月底前包括大林 2 號機、通霄 2 號機等中大型機組回歸，共 325 萬瓩，四月底前則有林口 1 號機、通霄 3 號機等機組回歸共 385 萬瓩。

台電進一步指出，水力發電主力在中部，德基水庫、日月潭水庫皆維持正常水位，謹慎調度，不受南部水情影響，而水力發電也朝夜間及夏季使用為優先方向，尖峰變低、時間縮短，水力發電更可集中發電能力，支援夜尖峰時段用電需求。

台電最後補充，去 (111) 年再生能源發電量首度超越核能，發電量較前 (110) 年增加近 65 億度，今年再生能源仍持續建置且離岸風場建置速度加快，太陽光電目前最大發電已達 577.5 萬瓩、風力發電最大發電達 137.7 萬瓩。