台電攜手中研院 簽署減碳綠能MOU推動去碳燃氫發電

台電 2022 年首度宣示電力淨零目標，並陸續與西門子、三菱等國際大廠簽署合作備忘錄 (MOU)，推動燃氣混氫、燃煤混氨等既有發電機組結合新能源應用的發電示範，今 (1) 日更首度宣布與中央研究院簽署「減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄」。

台電表示，將與中研院在去碳燃氫、地熱、海洋能等減碳綠能領域密切合作，共同努力加速推動國家零碳電力進程，並朝 2050 年電力淨零碳排目標邁進。

台電為推動氫能發電，去年引進我國第一套混氫型微氣渦輪發電系統，並成功混燒 10% 氫氣，產生潔淨低碳電力，而中研院去碳燃氫技術兼具提供潔淨氫能與固碳效益。

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生表示，台灣用電密度高，因應電網與再生能源未來發展，仍需部分發電機組協助調節電網，因此如何用氫當作燃料、讓發電機繼續維持電網穩定，同時減少排碳，是台電非常大的需求，希望透過與中研院合作，目標在今年底可將第一桶生產出來的氫氣，搭配興達電廠燃氣機組進行氫氣混燒測試。

中研院院長廖俊智則指出，中研院去年發布台灣淨零科技研發政策建議書，具體建議「創造足夠的零碳電力」是我國淨零科技推動策略重中之重，這次與台電首要合作項目即為去碳燃氫發電應用，希望藉由研發端連結應用端，加速技術落地實踐，幫助我國儘速提升零碳電力占比。

台電說明，MOU 合作內容包含以「去碳燃氫」發電技術 (天然氣裂解製氫燃燒發電技術) 共同開發混氫、全氫發電應用，初期採技術示範，將與台電微氣渦輪機發電技術整合運用於分散式電網，後續則將擴展規模，以去碳燃氫供給氫氣予國內電廠機組，逐步提高混氫比率與氫供應量。

台電補充，去碳燃氫是提供無碳氫氣來源用於氫能發電的上游技術，經中研院研發，利用天然氣裂解可持續穩定產製氫氣與固態碳，其中，氫氣可做為發電及工業使用，固態碳則可用於工業生產原物料，且產氫過程中不會產生二氧化碳，讓該技術除可提供穩定多元電力，更可發揮減碳效益。