陳揆：缺藥潮3月可望緩解 將加強支持國內藥廠

國內近來面臨缺藥潮，行政院長陳建仁今 (3) 日表示，已請衛福部做短中長期規畫，實際上，目前欠缺的 83 種藥品，只剩下 2、3 種藥品因為國外藥廠停產的關係，必須找尋替代藥，至於其他藥物供應上，預計 3 月都能得到緩解，未來也會加強給予國內藥廠支持。

陳建仁今天上午前往立法院，報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過，並備質詢。

陳建仁會前表示，缺藥是全球性問題，包括原藥料、原物料缺乏，以及製造商受到生產商的困擾，因此，對於全球缺藥問題，政府也特別審慎因應，請衛福部就缺藥問題做了短中長期的規畫。

陳建仁說明，目前看來，所欠缺的 83 種藥品，實際上只剩下 2、3 種藥品因國外藥廠停產還在找尋替代藥，至於其他藥物供應上，相信在 3 月份都能得到很好的緩解及替代因應。

陳建仁強調，未來會加強給予國內藥廠支持，使其更加健全，做更好的生產安排。

總統蔡英文昨天也關切缺藥議題，她表示，衛福部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保各地的藥品供應穩定。

蔡英文進一步指出，我們將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構可以即時通報和查詢藥品資訊，政府也能更迅速反應做後續的處理，並持續與藥廠溝通、協調。