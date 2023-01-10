〈台電年終記者會〉今年供電挑戰在夜間峰 盼不再發生大規模停電事件

台電今 (10) 日舉行年終記者會，針對今年整體供電情勢，總經理王耀庭表示，傍晚 18 點後的「夜間峰」用電將是今年面對最大挑戰，不過台電已備好水利調度，加上再生能源、儲能、需量反應等措施，有信心能穩定供電，台電也會持續強化風險管控，讓台灣不要再發生大規模停電事件。

王耀庭表示，台電今年在供電穩定上，已將最大的大甲溪儲備滿載水位以供調度，此外，去年再生能源發電逐年提升，去年 12 月最高一度達到 24%，因此日間供電已不是問題，重點要考慮夜間峰，透過水利發電支應此時段的調控。

另一方面，台電去年也向電價審議委員會提出時間電價、時間帶挪移的想法，並規劃透過 24 個營業區向民眾推廣時間電價時間帶挪移的概念，王耀庭說，時間電價概念主要影響高壓、特高壓用戶，多為產業、商業用戶，此外，台電也提出需量反映方案，同時在儲能、光儲合一方案上，規劃約 1500MW 的量。

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生則補充，電力調度要供需配合，因此調度處、業務處去年就引導需求向供應配合，去年尖峰負載達 4074.8 萬瓩較原估 4000 萬瓩高，部分就是挪動效果浮現，另外，水利調度供給也會跟著需求跑，台電已確保日月潭、大甲溪等兩大重要水庫系統，為台灣夜間峰留下重要電力系統。

曾文生也說，台電發電部門、修復處自去年也調整在供電餘裕時，將小機組拉下來維修調整，目前通宵小火力機組也陸續試車，此外，興達 3 部、台中 2 部等機組建置進度也略有提前，至於輸電部門在 303 事件後，也記取教訓、分散風險，力求讓台灣不要再發生大規模停電事件。

另一方面，因應綠能占比日益增加，台電電力交易平台自 2021 年 11 月正式營運後，截至去年底，具 35 家業者已實際參與電力交易平台運作提供輔助服務，共計 320MW 總參與容量。

台電 2025 年儲能建置目標為 1000MW，其中，160MW 由台電自建，840MW 透過電力交易平台向民間採購，截至去年底，民間儲能設備參與輔助服務容量實績為 110.8MW，較目標量 64MW，達成率 173%。