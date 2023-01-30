台電宣示穩供、淨零目標 曾文生：今夏用電一年前即部署

台電今 (30) 日舉辦 2023 年新春團拜，同時宣示今年兩大目標，包含穩定供電、淨零排放等，而面對今年夏天穩定供電議題，台電代理董事長曾文生受訪時強調，早在 1 年多前就已開始進行部署、準備。

台電 2023 年新春團拜由經濟部次長暨台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭主持。對於台電核二廠 2 號機將在今年 3 月 14 日屆期，曾文生表示，台電早在 1 年多前就開始做相關部屬、準備，大潭電廠 8 號機今年夏天前可上線接受調度，此外，台電在 513、517 事件後就做許多規畫，內部成立的風控中心也穩定運作。

外界持續關注台電財務、電價調整議題，曾文生說，電價議題還是攸關成本，會循過往模式，盤點蒐集全球各國能源情勢，加上評估國內產業競爭力、物價穩定等，將資料提供給電價審議委員會，並做合理說明，近期國際能源價格稍緩是較好的消息，但與目前實際電價還是有段距離。

台電去年累積虧損達 2675 億元，今年經預算編列後，估將再虧損 2785 億元，合計光這兩年就將大虧逾 5400 億元。

另一方面，新任內閣將在明 (31) 日走馬上任，媒體關注，曾文生未來是否仍持續暫代台電董事長一職，對此，曾文生說，自己還會是督導能源的次長，不過董事長職務就要看長官指示，若有更好的人選也覺得非常好，但他也對在場台電員工強調，自己沒有要離開、未來還是會跟大家一起工作。

曾文生補充說道，台電工作都是連續性的，無論是過年期間或是內閣調整都不會中斷。

展望新的一年，台電表示，將藉由機組更新改建、強化電網韌性、智慧發電與調度、需求面管理及儲能系統運作共同確保供電穩定，也將協同政府、產業與社會大眾，從電力供給、電網及用電需求等三大面向，逐步落實電力淨零排放目標，為國人打造穩定、安全、永續的用電環境。