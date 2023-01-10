〈台電年終記者會〉今年估再虧2785億元 債務拚逐年改善

台電今 (10) 日舉行年終記者會，面對外界關注的財務問題，經濟部次長暨台電代理董事長曾文生表示，受國際燃料價格大漲，台電去年累積虧損達 2675 億元，今年經預算編列後，估將再虧損 2785 億元，光這兩年恐大虧逾 5400 億元，債務要逐年想辦法解決。

曾文生坦言，台電虧損數字是龐大的金額，不過受國際燃料價格大漲，全世界電力公司都遇到相同問題，但台灣政府對於台電財務，今年也將增資 1500 億元，加上發行特別股，預期都將有資金挹注。

曾文生進一步指出，電價與國內物價有關，央行總裁日前也說，台電、中油兩大國營事業在台灣物價穩定上，扮演重要角色，面對國際輸入性通膨下，扮演「消波塊」角色，讓國內未出現嚴重通膨，政府也才有餘裕處理其他議題。

不過台電累計虧損、債務持續擴大，曾文生說，一定會逐年想辦法解決，若依造國際做法，將有混和式解決方案，包含透過政府補助電費、增資或持有股份，或是將民營事業變成公營，此外，則是因應能源價格適時調整合理價格。

至於電價議題上，曾文生表示，去年 7 月電價調整，民生用電未漲，而產業用電漲幅在與鄰近亞洲國家比較下，也相對有競爭力，針對今年電價，台電也會依實際狀況跟電價審議委員會提出台電看法。