猴痘本土個案現蹤 疾管署增購1萬劑疫苗擴大3類對象施打

國內首度出現猴痘本土確診個案 2 例，疾病管制署昨 (2) 日已召開「猴痘疫情防治專家會議」，發言人羅一鈞今 (3) 日表示，政府增購 1 萬劑猴痘疫苗，並擴大暴露前預防 (PrEP) 接種對象，分別為正痘病毒屬之實驗室操作人員、與確診個案曾有任何形式性接觸的高風險接觸者、近 6 個月內曾有高風險性行為者。

疾管署表示，我國第 6、7 例猴痘確定病例，分別為北部 40 多歲及南部 20 多歲本國籍男性，居住地分別為新竹縣及高雄市，2 月下旬身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，2 名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共 25 名，已進行衛教並自我健康監測 21 天。

羅一鈞進一步指出，目前我國猴痘疫苗存量約 1100 劑、藥物 500 人份，防火牆需要儘速建立，考量疫苗供應情形，高風險性行為者 PrEP 以先打 1 劑疫苗，以提高涵蓋率為優先。

羅一鈞表示，與指標個案有高暴露風險密切接觸者，以「皮下」注射接種，並放寬至於最後一次暴露後 14 天內接種，但仍建議 4 天內儘速接種，因為效果較佳。

根據疾管署規劃，暴露前預防 (PrEP) 接種方式，在疫苗有限情況下，新增 18 歲以上族群可以「皮內」注射方式 (皮內注射所需劑量為皮下注射的五分之一)，但有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者，不適用皮內注射，應採「皮下」接種。

羅一鈞指出，經過專家會議討論，建議增購 1 萬劑猴痘疫苗，因應後續擴大接種，現階段將先以現有的 1100 劑搭配皮內注射方式，提供給 3300 至 5000 人使用，後續具體規劃會與地方單位、民間團體討論後，最快下周進一步說明。