無懼升息壓力 醫療股狹五大優勢投資前景看俏

儘管升息壓力籠罩，但醫療股去 (2022) 年表現優於大盤，駿利亨德森資產管理認為，醫療保健產業具備創新加速、股價具下檔防禦力、長期成長潛力佳、併購題材以及市場估值低等五大優勢，投資前景看好。

從過去數據來看，在股市下跌期間，醫療保健類股普遍優於大盤，從 2000 年以來，MSCI 世界指數共出現五波空頭走勢，其中金融海嘯時期跌幅高達 64%，去年跌幅也有 30%，但在這 5 次空頭走勢裡，MSCI 世界健康照護指數跌幅平均僅為 MSCI 世界指數的 47%，跌幅不到大盤的一半，相對具抗跌性。

駿利亨德森環球生命科技基金經理人 Andy Acker 表示，醫療保健持續成長的關鍵包括藥物創新加速、中產階級人口增加以及人口高齡化。

在新藥部分，從 2003 到 2022 年的 20 年裡，美國 FDA 每 5 年核准的藥物數量節節上升，其中 2003 年到 2007 有 123 項，到了 2018 年到 2022 年就增加至 247 項，增幅高達 1 倍之多；銷售量部分，從 2000 年到 2021 年銷售金額增加 70 倍達 4120 億美元。

Andy Acker 指出，目前仍有遺傳性疾病無法有效治療，基因療程的進步空間仍很大；至於癌症治療，從化療及放射性治療，轉移至標靶腫瘤免疫學，以運用身體免疫系統取代直接對癌細胞攻擊，這些都是創新的機會。

在高齡化部分，65 歲以上民眾在醫療保健方面的支出是未滿 65 歲民眾的 3 倍，到 2050 年，全球 65 歲以上的人口將占全部人口的 1/6，帶動醫療保健支出的成長。另外，中國與印度的人口占全球人口的 1/3，隨著兩國中產階級的人數增加，在醫療保健方面的需求與支出也會同步成長。

從價值面而言，以 S&P 500 醫療保健指數為例，即使 2022 年的表現優於大盤 S&P 500 指數，未來一年本益比預估為 16.8 倍，仍低於自 1995 年以來之長期平均值 18.1 倍。

另外，製藥產業將在 2025 至 2030 年面臨另一波專利懸崖，預期大型製藥商將因學名藥加入競爭而出現巨幅虧損，預估將使併購活動升溫，而這些企業資產負債表還有 5000 億美元以上的現金資產，加上可承擔的債務金額高達 1.18 兆美元，可為併購活動增添助力。

