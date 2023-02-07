生技、面板撐場 台股翻紅小漲穩守年線關卡

美股四大指數收黑，台股今 (7) 日開盤以小跌 16.7 點、15376.12 點開出，在生技、面板、航運等族群支撐下，拉抬指數在開盤 5 分鐘內翻紅小漲，持續守住年線支撐。

美國非農就業數據優於預期，點燃市場對聯準會再度升息的疑慮，美股四大指數 6 日全數下跌，儘管美股全盤皆墨，但主要亞股表現相對淡定，台股今天開盤小跌後迅速由黑翻紅走揚。

今天電子股交易量占大盤成交比重下降，拖累電子權值股表現相對黯淡，權王台積電 (2330-TW) 以 524 元開出後，早盤持續在在平盤上下震盪整理，聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 也在平盤下徘徊。

生技族群在買盤敲進下推升類股指數走揚，晉弘以 96 元開出後股價一路躍升，盤中勁揚逾 7% 拉抬股價衝破百元關卡，國光生、南光、和康生、美時、科研盤中也分別有 3%~4% 的漲幅。

航運族群成交量比重也有 7% 左右，包括建新國際、萬海、台船、台驊控股、長榮、陽明、志信等盤中在買單敲進下帶動股價走揚，惟漲幅有限，早盤僅建新國際、萬海盤中漲幅逾 1%，其餘皆在平盤之上整理。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 盤中分別有 3%、2% 漲幅，表現相對強勁；另外錸寶盤中大漲逾 4%、州巧也在買盤敲進下帶動股價走揚。

整體而言，台股早盤在生技、航運等族群大盤指數仍在年線之上，但因缺乏電子權值股支撐，指數漲幅有限，須留意電子遭提款拖累盤勢反轉。

保德信投信表示，研判台股本周震盪機率較大，可先留意 10 日 MSCI 將進行季度調整，由前次 MSCI 權重調整時，台股在 MSCI 亞洲除日本指數權重獲得小幅調升，本次若能連二升則有利於整體投資情緒。