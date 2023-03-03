〈焦點股〉缺藥潮本月可望緩解 製藥股各擁題材人氣旺

近來府院高度關注缺藥議題，行政院長陳建仁表示，缺藥潮本月可望緩解，將強化給予國內藥廠支持，相關製藥股也各擁題材，今 (3) 日吸引買盤進駐，包括生華科 (6492-TW)、藥華藥 (6446-TW)、保瑞 (6472-TW)、基亞 (3176-TW) 等，股價都表現不俗。

生華科與美國國家衛生研究院 (NIH) 旗下國家癌症研究所 (NCI) 正式簽署五年合作協議，將共同推進新藥 Pidnarulex(CX-5461) 至今未被滿足醫療需求的癌症相關人體臨床試驗。生華科今天獲買盤追捧，股價大漲逾半根停板，最高來到 62.8 元，收復月線及季線。

藥華藥法說釋出正向展望，旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg 美國銷售持續成長，加上日本即將取證、上市，看好今年有望獲利。藥華藥今天開高，一度漲近 3%，站穩 500 元之上。

其他製藥股方面，包括保瑞、基亞、健亞、旭富、友華、進階、中化、東洋、亞諾法、天良、寶齡富錦等，今天也都在盤上表現。

國內面臨缺藥潮，行政院長陳建仁說，目前欠缺的 83 種藥品，只剩下 2、3 種藥品因國外藥廠停產的關係，必須找尋替代藥，其他藥物供應預計 3 月都能得到緩解，未來會加強給予國內藥廠支持。衛福部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保各地的藥品供應穩定。