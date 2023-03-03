睽違三年一次嗨玩！王品員旅補助提高至1.9萬元 逾6000人將出團創新高

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (3) 日宣布，停辦 3 年的同仁國外旅遊 3 月恢復出團，規劃馬來西亞、日本、土耳其、馬祖 4 條國內外旅遊路線，並提高同仁補助至每人 19000 元，今年報名人數創新高，超過 6000 位同仁及其家人共襄盛舉，預計為旅遊業挹注 1.7 億元業績。

王品指出，今年攜手長期合作的華郁旅遊、東南旅遊，帶同仁飛往馬來西亞、日本和土耳其，除了慰勞夥伴，也以實際行動力挺同為疫情海嘯第一排的旅遊業，此次員工旅遊國內外訂單合計達 1.7 億元。

王品自 1995 年起舉辦國外旅遊，除了 2020-2022 年因疫情調整為國內旅遊外，25 年來累計出國人次近 5 萬人，足跡到過埃及、希臘、芬蘭和紐西蘭等多達 33 國。

王品說明，今年的馬來西亞 4 日遊來回搭乘星宇航空，並入住五星級大紅花泳池 villa 渡假村； 日本關西 5 日遊則是規劃千年清水寺、近期最火的大阪中之島美術館、環球影城等景點；土耳其 10 日遊將參觀聖索菲亞大教堂、特洛伊遺址等充滿歷史底蘊的景點。

除了帶同仁出國，王品強調不忘支持國內觀旅業，2020-2022 年共計出發 128 團，近 7000 人前往阿里山、小琉球、龜山島、太魯閣和澎湖等地觀光，今年持續規劃馬祖 3 日遊。