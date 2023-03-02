藥華藥新藥美國銷售續揚、日本將上市 今年有望獲利

藥華藥 (6446-TW) 今 (2) 日召開法說，展望今年，公司預期，隨著旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg 美國銷售持續成長，加上日本即將取證、上市，看好今年有望獲利。

針對 Ropeg 美國用藥人數方面，總經理黃正谷表示，根據法人機構預估，今年底有機會達到 2000 人，以目前治療人數成長趨勢來看，每季有望雙位數成長，年底有望達到外界預期數字。

藥華藥補充，Ropeg 已獲得 85% 私人保險、100% 公立保險給付，此外，已進軍 78 家醫學中心，目標要達到 100%，社區醫院則目標從現在的 172 家，擴增至 3300 家。

除了美國市場外，日本藥證也即將到手，董事長詹青柳對此表示，日本子公司經營模式會與美國相同，將自主銷售新藥，未來會分成東、西區，每區銷售人員約 6-7 位。

藥華藥去年第四季毛利率攀升至 88.18%，公司認為，隨著美國銷售量持續增加，今年毛利率有望以此為基礎再走揚。

另外，去年營業費用年增 32%，用於擴張美國與日本銷售團隊、日本與中國藥品上市前準備、申請各國藥證費用等。今年營業費用預計會再增加，強化美日布局，近期對美國、日本子公司，分別增資 2 億美元、8000 萬美元，來因應當地業務發展所需。