生華科正式與美癌症研究所簽約 推進癌症新藥臨床

生華科 (6492-TW) 今 (2) 日公告，與美國國家衛生研究院 (NIH) 旗下國家癌症研究所 (NCI) 正式簽署五年合作協議，將共同推進新藥 Pidnarulex(CX-5461)至今未被滿足醫療需求的癌症相關人體臨床試驗。

事實上，生華科開發的新藥 Pidnarulex，日前就獲選進入美國國家衛生研究院 (NIH) 之國家癌症研究所 NCI-NExT 計畫，雙方經過會議討論後，正式簽訂五年合作協議，將 Pidnarulex(CX-5461) 推進至癌症人體臨床試驗。

生華科表示，美國食藥局 (FDA) 核准上市的所有抗癌藥物中，約有 70% 是和 NIH 旗下相關計畫共同合作開發，包括國際大廠 AZ (Olaparib)、Pfizer (Talazoparib)、Merck(Keytruda) 等上市藥物。

再者，被獲選參與此計畫的藥廠，除了有資金贊助外，還可媒合 NIH 旗下全美逾 3000 個醫療機構及上萬名醫療專業人員，提供各項臨床試驗所需人才、物力和案源等整合式廣大資源。

生華科預期，默克的免疫藥物 Keytruda 已核准適用十多種癌症治療，2021 年全球營收高達 170 億美元且年年推升，期待 Pidnarulex 並用免疫療法能提高反應率和加乘療效。