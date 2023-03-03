美股重點新聞摘要2023年03月03日

美股重點新聞摘要2023年03月03日 (圖：AFP)
美股重點新聞摘要2023年03月03日 (圖：AFP)
今日操盤前瞻

美股財報 (3/2 盤後)：戴爾 (DELL)、博通 (AVGO)、好市多 (COST)

中國 2 月財新服務業 PMI

美國 2 月 ISM 非製造業指數

戴爾上季業績打敗市場預期 但展望悲觀 盤後翻黑下跌

戴爾科技周四 (2 日) 公布的上季業績打敗市場預期，主因是伺服器和網路設備強勁的需求，抵銷戴爾核心個人電腦 (PC) 市場的下滑，盤後股價一度大漲，然而隨著高層發布悲觀的財測，股價也隨之翻黑。閱讀全文...

網路基礎設施需求不減 博通本季營收展望優

通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 周四 (2 日) 公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀的營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長。閱讀全文...

蘋果擔心 AI 潛在危害 阻止具 ChatGPT 功能的 App 更新

華爾街日報（WSJ）周四（2 日）報導，出於對人工智慧潛在危害擔憂，蘋果阻止一款電子郵件應用程式「BlueMail」的更新，該應用程式試圖新增 AI 功能，使用 ChatGPT 來幫助用戶自動撰寫郵件。閱讀全文...

彭博：鴻海承諾在印度製造新型電子產品

彭博周四（2 日）報導，鴻海（富士康）(2317-TW) 簽署一項協議，將在印度南部的泰倫迦納邦（Telangana）投資生產電子產品。這家蘋果的供應商正在將重心轉向中國以外的地區。閱讀全文...

Fed 波斯提克：可能今夏暫停升息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四 (2 日) 釋出「鴿派」訊號表示，他支持聯準會下回升息 1 碼，預期聯準會可能在今夏暫停升息。閱讀全文...

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