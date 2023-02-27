傳博通610億美元收購VMWare案將面臨歐盟黃牌警告

知情人士透露，美國晶片製造商博通 (AVGO-US) 將在未來幾周內收到歐盟反壟斷警告，認為其擬以 610 億美元收購雲端計算公司 VMware (VMW-US) 可能產生反競爭影響。

歐盟委員會於去年 12 月展開調查，認為去年宣布的這筆交易將允許博通限制與 VMware 軟體互動的某些硬體組件的市場競爭。

科技併購交易最近在大西洋兩岸引起更嚴格的審查，因為監管機構擔心大企業公司收購規模較小、更具創新性的競爭對手。

知情人士指出，委員會將在反對聲明中闡明其擔憂。涉及企業隨後可以要求舉行非公開聽證會，在委員會資深官員和國家競爭官員以及競爭對手和委員會律師面前為其交易辯護。

博通表示將繼續與委員會進行「建設性工作」。該收購交易獲巴西、南非和加拿大批准，而英國競爭監管機構正在調查此次收購。

該公司表示：「我們仍然預計該交易將在博通的 2023 財年完成。」

其他知情人士去年 10 月就曾透露，博通告訴歐盟執法人員，亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的存在，代表雲端計算市場競爭激烈。

比利時資訊長和數位技術領導者協會 Beltug 及其同行法國的 Cigref、荷蘭的資訊長平台和德國的 VOICE 表示，該交易可能導致價格大幅上漲，並對客戶採取更嚴厲的商業行為。