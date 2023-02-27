分析師：蘋果服務業務是週期性放緩 今年有望反彈

在蘋果 (AAPL-US) 的總營收中，有很大一部分來自旗下的服務業務，儘管近期市場擔憂部份服務業務可能將永久放緩，但投資公司 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為，任何放緩都是週期性的，今年有可能反彈。

Sacconaghi 表示，儘管蘋果的服務業務成長已經連續六季放緩，並且毛利率在上一季有所下降，但是這樣的放緩是周期性的，尤其是廣告和應用程式商店 App Store 部門，他預估在會今年恢復增長。

Sacconaghi 說：「除了廣告和 App Store 這兩個部分，蘋果其他服務業務部門的成長一直都很穩定，在過去 13 個季度中平均增長率為 15%。」蘋果的服務業務部門也包含 iCloud、AppleCare、Apple TV+、Apple Pay、Apple Arcade 和 Apple Card。

廣告和 App Store 被認為是蘋果服務業務營很大一部分來源，可能高達 60%，利潤佔比更是高達 75%。 雖然廣告收入在近幾季中急劇下降，但有跡象表明 App Store 的收入正在反彈。

Sacconaghi 指出，App Store 在過去四個季度終平均成長 4% 左右，他預估隨著時間的推移，成長率有望達到「低兩位數」，因為其中訂閱服務的收入強勁，抵銷了遊戲收入的疲軟。

在未來 3 到 5 年內，Sacconaghi 預估蘋果的服務業務營收將增長 12% 到 15%，因為目前超過 20 億的活躍用戶群持續成長，此外，價格上漲以及新產品推出等，有望額外帶來 50 億美元至 100 億美元的收入。

當然，蘋果的服務業務也並非一帆風順，目前存在監管風險。由於 App Store 收取的佣金可高達 30%，App Store 在內正受到不少國家監管機構的審查。

Sacconaghi 說道，儘管全球經濟的不確定性可能會持續一段時間，但他認為很明顯市場對蘋果的服務業務擔憂是具有周期性的，至今年底到 2024 年，相關收入增長率將會恢復。