有害市場競爭 蘋果將面臨歐盟針對其App Store規則的指控

歐盟反壟斷機構周二（28 日）縮小對蘋果的訴訟範圍，表示蘋果應用程式商店禁止開發商告至用戶其他購買選項的規定，違反歐盟的違反市場公平競爭的規則。

歐盟執委會撤銷早些時候針對蘋果規定的指控，該規定要求開軟體開發商使用蘋果的應用支付系統。

歐盟競爭監管機構表示，蘋果對開發商的所謂「限制引導義務」（anti-steering obligations）對於在 iPhone 和 iPad 上提供 App Store 來說既沒有必要也不相稱，而且這些義務不利於在蘋果行動設備上使用音樂串流媒體服務的用戶，最終可能要支付更多費用。

蘋果表示很高興歐盟執委會縮小調查範圍，並且將對該監管機構的擔憂做出回應。

該起案件是由 Spotify(SPOT-US) 發起的，該公司抱怨蘋果不公平限制競爭對手使用其 iPhone 上的音樂串流媒體服務 Apple Music。這促使歐盟執委會於 2021 年 4 月對蘋果公司提起訴訟，指控蘋果限制引導和應用程式內的支付系統。

歐盟執委會周二表示，調查意見書（Statement of Objections, SO）的指控書將取代 2021 年的文件。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌 0.07%，每股暫報 147.82 美元。