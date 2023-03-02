美國發布最新網絡安全戰略 收緊管制

白宮周四 (2 日) 宣布一項新的網絡安全戰略；這是美國政府在針對駭客和數位犯罪穩步增加的情況下，加強其網絡防禦的最新努力。

這項戰略重點在指導未來的政策，對各行業現有的網絡安全作法進行更嚴格的監管，並加強政府與私營部門之間的合作。

近年來不少駭客團體針對美國進行一系列備受矚目的網攻事件，並且在俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突中，網絡戰在其中尤其被凸顯。

該戰略將中國和俄羅斯列為美國最明顯的網絡安全威脅。不願透露姓名的美國官員表示，新戰略的一部分就是在遏制俄羅斯駭客。

這位官員說，「俄羅斯實際上就是網絡犯罪的避風港，勒索軟體是我們今天要處理的一個主要問題。」

勒索軟體攻擊是網絡犯罪集團控制目標系統並要求支付贖金的攻擊，是最常見的網絡攻擊類型之一，近年來影響了各行各業。

這位官員指出，「刑事司法系統無法解決這個問題，因此必須考慮採用其他動用國家權力的因素。」「因此，我們希望俄羅斯了解網絡空間惡意活動的後果，並將繼續保持克制。」

該戰略也將與外國合作夥伴建立聯盟。另一位不具名官員表示，「以對俄羅斯和其他惡意行為者施加壓力，改變它們的行為。」

他指出，「我們在過去一年中看到了這種聯盟關係的一些成功案例。」

在戰略中的其他方面，還要求提高修補電腦系統漏洞的標準，並實施一項要求雲端公司驗證外國客戶身份的行政命令。