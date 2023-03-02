中國今年準備與SpaceX的星鏈展開競爭

路透周四（2 日）報導，中國「軍工複合體企業」（military-industrial complex）將於今年晚些時候開始打造第一個極低低軌道衛星（Low-Earth Orbit, LEO）星座，這是中國追趕美國「星鏈」（Starlink）的最新努力。

馬斯克的太空探索公司 Space X 經營的星鏈已經低軌道上建立一個由 3,500 多顆衛星組成的快速成長網路。到目前為止，該公司在美國擁有數萬名用戶，並計畫向其系統增添數萬顆衛星，這將是同業系統中規模最大。低軌道衛星的另一項優勢是比高軌道衛星便宜，能提供更有效的傳輸。

根據《環球時報》周四報導，中國航天科工集團（CASIC）將於 9 月發射首批低軌道衛星布局其星座網絡計畫，儘管 CASIC 並未透露總共要布署多少顆衛星。

低軌道通常是指任何低於 1,000 公里的高度，而 CASIC 的星座網路計畫是由在距離地球表面 150-300 公里「極低」高度運行的衛星群組成。

雖然 CASIC 和其他公司已經發射第一顆低軌道衛星，但在未來十年內與星鏈的差距可能仍然很大。該公司在 2020 年表示，計畫打造一支由進 1.3 萬顆低軌道衛星組成的衛星星座，但迄今為止進展緩慢。

分析人士預估，中國目前運行的低軌道衛星不超過幾百顆，到 2027 年將僅達 4,000 顆。