供應商削價搶出貨 去年Q4 DRAM營收季減逾3成

研調機構 TrendForce 研究顯示，去年第四季 DRAM 產業營收 122.8 億美元，較上季走跌 32.5%，跌幅甚至超越第三季的 28.9%，逼近 2008 年底金融海嘯時的單季 36% 跌幅，主要受 DRAM 產品平均銷售單價下跌影響。

由於去年第三季起客戶拉貨急凍，DRAM 供應商庫存快速堆積，為搶占第四季出貨市占率，供應商議價態度更為積極，其中又以 Server DRAM 跌幅最劇烈，去年第四季 DDR4 價格季跌 23-28%，DDR5 跌幅則擴大至 30-35%。

營收方面，三星、SK 海力士、美光營收明顯下滑，在第四季價格戰中，三星讓價態度最積極，因此出貨量不減反增；各原廠去年第四季營業利益率快速下跌，預期今年第一季將由正轉負。

產能規劃方面，三星 Line15 因優化舊製程產線，投片小幅下滑，產能擴張重心集中在新完工的 P3L，今年第一季已開始小量試產，是支撐今年總投片量擴增的主力。

SK 海力士去年第四季宣布減產，今年第一季稼動率為 92%，預期第二季會進一步下滑至 82%，其減產較大規模發生於中國無錫廠，位於韓國的 M16 產線為先進製程，因此維持原先小幅增產計畫。

美光在日本與台灣同步減產，產能稼動率為 84%，2023 全年將維持相同水位，新製程 1beta nm 已於美光日本廠量產，台灣廠將於今年中開始投片，下半年量產。

