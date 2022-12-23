宜鼎工業級DRAM模組 打入半導體先進AOI檢測市場

工控記憶體模組廠宜鼎國際 (5289-TW) 積極推動 AI 智能應用發展，除推出 Innodisk AI 智能邊緣運算解決方案，更成功將旗下工業級 DRAM 模組導入半導體產業，以高品質實現先進 AOI 智能瑕疵檢測應用。

隨著科技產業發展，半導體原料、精密零組件與設備需求大幅提升，其中半導體晶圓品質更是科技產品應用成敗的關鍵。導入 AI 智能與先進 AOI 技術，能協助前端晶圓製造業者有效識別晶圓瑕疵，高標準管控品質。

針對 AI 機器視覺，宜鼎國際推出工業級智能相機模組、FPGA 平台與 iVIT 軟體開發套件；旗下最新 DDR5 RDIMM 記憶體模組打入半導體市場，支持晶圓 AOI 檢測的高效能演算需求，藉由晶圓電路缺陷分析，縮短檢測時間、提升晶圓產能與良率。

先進 AOI 檢測首重記憶體頻寬、精準度與溫度管控，宜鼎 DDR5 RDIMM 記憶體模組能在頻寬與讀寫上成為 AI 推論與演算中的高速推進器，並可支援 32GB 及 64GB 高容量需求。

宜鼎國際工控 DRAM 事業處總經理張偉民表示，舊世代記憶體模組仍存在穩定的市場需求，宜鼎除在新技術有所突破，在 DDR3、DDR2、DDR 及 SDRAM 等舊世代模組也持續供貨、提供客戶長期而穩定支援。